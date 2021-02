O Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Marcos Leonardo.

O desvio oportunista do Menino da Vila no segundo pau foi histórico. Aos 17 anos, o centroavante fez o gol número mil do clube na Vila Belmiro na história do Brasileirão. A informação foi levantada pela ASSOPHIS (Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos).

O Peixe não começou bem o clássico, mas contou com Soteldo para melhorar no segundo tempo. Ele entrou no intervalo, mudou a partida, voltou a sentir a coxa e foi substituído aos 18 minutos.

Com a vitória, o Santos se aproxima de uma vaga na Pré-Libertadores e complica muito o rival. O Peixe agora é o oitavo colocado, com 53 pontos, e abriu quatro de diferença para o Timão, o décimo.

Faltam duas rodadas para o fim do Brasileiro. O Santos enfrentará Fluminense (casa) e Bahia (fora). O Corinthians medirá forças com Vasco (casa) e Internacional (fora).

O Corinthians começou o clássico melhor e criou duas chances contra o Santos. Aos 2, Vital chutou e o goleiro João Paulo espalmou. No minuto 4, Mosquito disparou e foi travado por Luan Peres antes de ficar cara a cara com João Paulo.

Aos 11 minutos, a Vila Belmiro sofreu um apagão e a luz só foi retomada 16 minutos depois. O ritmo caiu, mas o Corinthians seguiu mais organizado.

A única chegada do Santos ocorreu aos 38 jogados, quando Sandry cruzou, Luiz Felipe cabeceou e o goleiro Cássio segurou firme.

Soteldo entrou no intervalo, no lugar de Ivonei, e mudou o cenário do clássico. Aos oito minutos, recebeu de Marinho em contra-ataque, parou em Cássio e chutou no rebote em cima de Fábio Santos.

Quando o placar marcava nove jogados, Soteldo recebeu de Felipe Jonatan e obrigou Cássio a fazer linda defesa. No rebote, Marinho cruzou e Marcos Leonardo completou. 1 a 0. Depois de tudo isso, o baixinho sentiu a coxa e precisou sair. Ele ficou no banco por causa desse incômodo.

Aos 25, o Santos voltou a assustar o Corinthians. Lucas Braga recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola atravessou a pequena área sem desvio e passou perto do gol de Cássio.

O Timão se lançou ao ataque, mas pouco criou. Com uma postura mais conservadora depois do gol de Marcos Leonardo, o Peixe “soube sofrer” e o goleiro João Paulo não foi exigido.