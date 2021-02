Delegacias da regional receberam equipamentos para a coleta da biometria e assinatura digital

Assessoria | Polícia Civil-MT

A diretoria da Polícia Civil de Mato Grosso iniciou nesta semana as reuniões gerenciais nas regionais da instituição no interior do estado. Nesta quarta-feira (24.02), os diretores se reuniram com os servidores dos municípios da Regional de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá).

Fazem parte da circunscrição da regional de Guarantã do Norte as cidades de Itaúba, Nova Santa Helena, Marcelândia, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá, e Novo Mundo.

O encontro foi realizado no auditório de uma faculdade em Guarantã do Norte, e reuniu delegados, escrivães, chefes de cartórios e investigadores, chefes de operações, das unidades policiais.

Durante a prestação de contas o delegado-geral Mário Dermeval, levou ao conhecimento dos servidores as ações e projetos desenvolvidos pela gestão, como reformas e melhorias nas estruturas físicas de delegacias, aquisições de equipamentos e mobiliários, entre outros investimentos que foram possíveis por meio de emendas parlamentares estaduais e federais.

Dermeval destacou a importância das parcerias com outros órgãos, instituições e a sociedade civil organizada em busca de oportunidades e recursos para proporcionar melhores condições de trabalho aos policiais civis, bem como oferecer um espaço adequado para o recebimento e acolhimento das vítimas.

Presente na reunião, o coordenador do Centro de Tecnologia da Informação (COTI), investigador Fábio Ferreira, falou sobre os novos produtos tecnológicos que a Polícia Civil está desenvolvendo aos servidores e população. O policial civil discorreu sobre a implantação e funcionalidade do Inquérito Policial eletrônico integrado ao sistema de Processo Judicial eletrônico (Pje) do Judiciário, e que traz em sua essência a celeridade e transparência nas investigações policiais, além da economia em papel.

Investimentos em tecnologia

Durante a reunião foi realizada a entrega dos equipamentos para a coleta da biometria e assinatura digital, composto por câmera com sensibilidade, que já faz o recorte da fotografia sem a necessidade de tratamento, leitor biométrico para leitura das digitais e um pad, utilizado para coletar a assinatura de forma eletrônica e digital, além de um computador e um no-break para armazenar o sistema.

Com os coletores biométricos não será mais necessário coletar as assinaturas físicas das partes envolvidas, sejam vítimas, testemunhas ou suspeitos.

Os novos equipamentos de leitores contemplarão 100% dos cartórios e gabinetes de delegados, das nove cidades da região de Guarantã do Norte.

Para o delegado regional, Geraldo Gezoni Filho, a visita e entrega dos equipamentos pela diretoria sinaliza a preocupação da instituição em prestar um serviço de segurança pública de qualidade a todos os mato-grossenses. Gezoni pontua que a Polícia Civil vem investindo em tecnologia, principalmente para auxiliar o recurso humano, promovendo mais rapidez, facilidade e qualidade nas investigações, fazendo assim que os produtos da instituição, como o inquérito policial e o termo circunstanciado de ocorrência (TCO) sejam mais transparentes e objetivos.

“A reunião gerencial é uma forma de reunir os servidores e anunciar o que foi e o que está sendo feito por parte dos gestores, traçar planos estratégicos, operacionais, demonstrar os caminhos possíveis a serem tomados, estabelecer metas e cobrar resultados. Dessa forma o profissional se sente prestigiado. Toda instituição, seja do setor privado ou do setor público, precisa ter planejamento e os encontros gerenciais realizados no interior, recebemos essa comitiva da Capital com grande satisfação. O foco é alinhar os pensamentos e ideias na busca de melhorias do serviço prestado à sociedade mato-grossense”, finalizou o delegado regional.

Obras

O delegado-geral da Polícia Civil e equipe visitaram as obras de duas delegacias que estão em construção nas cidades de Matupá e Peixoto de Azevedo.

A equipe verificou aa área e o avanço das construções, ambas em fases de edificações.