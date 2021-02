Seis novas indústrias devem ser instaladas no Distrito Industrial IV; a chegada dessas empresas devem acelerar o desenvolvimento econômico

O Distrito Industrial IV - Adivino Castelli ganhará a instalação de de seis novas indústrias e agroindústrias de médio e grande porte até o fim de 2022. O investimento total será de R$ 27 milhões de reais e durante a execução das obras deverá gerar mais de 1.200 novos postos de trabalho indiretos para o município de Primavera do Leste. E após a conclusão das obras a expectativa é de que sejam criados de 540 a 1.000 empregos diretos com o início das operações das novas indústrias.

Os contratos de compra e venda dos seis terrenos onde as indústrias serão instaladas já foram analisados e aprovados de acordo com as regras de viabilidade técnica e econômica estabelecidas pelo Conselho de Desenvolvimento de Primavera do Leste que foi o responsável pela aprovação de cada projeto.

Para o prefeito Leonardo Bortolin "é muito importante criar estrutura e estímulo para que a indústria se instale no nosso município. Esse diálogo com o setor empresarial é importante porque quanto mais empresas se instalarem aqui, mais empregos serão gerados para a população. Isso é necessário para o desenvolvimento da economia local."



A LICITAÇÃO

A licitação foi concluída no dia 29 de maio de 2020 e cada indústria foi submetida à aprovação dos projetos de arquitetura, segurança, prevenção de incêndio e ambientais conforme as regras do edital definidas por cada setor competente para licenciamento das obras.

O Distrito Industrial IV – Adivino Castelli foi criado pela Lei Municipal Nº 1788 de 11 de abril de 2019, está localizado às margens da Rodovia BR 070, sentido Campo Verde, numa área de 20 hectares. O distrito foi criado exclusivamente para o desenvolvimento do setor industrial.

SAIBA QUAIS SÃO AS NOVAS INDÚSTRIAS:





· IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS, mais de 70 empregos diretos e indiretos, investimento aproximado de R$2.500.000,00

· WAGRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – Marca do grupo Agrow que produzirá bio inoculantes, fertilizantes, equipamentos para nutrição animal e serviços de georreferenciamento por satélite. Investindo R$ 5.600.000,00 e gerando aproximadamente 80 empregos.

· VITALE QUÍMICA LTDA - indústria de adubos, investimento de R$10.000.000,00 e mais de 20 empregos diretos.

· GEBON SORVETES LTDA - indústria de sorvetes, investimento de R$ 6.000.000,00 e 280 empregos diretos, contribuindo fortemente com a agricultura familiar.

· JJR ALMEIDA NETO (LESTE SOLAR) - irá fabricar aparelhos e equipamentos fotovoltaicos, investindo R$ 500.000,00 gerando mais de 20 empregos diretos.

· DENARDI CONSTRUTORA LTDA - trata-se de indústria de módulos pré-fabricados para construção civil no conceito de indústria 4.0. Investimento aproximado de R$2.500.000,00 gerando mais de 70 empregos diretos e 40 indiretos.