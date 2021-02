A prefeitura de Cuiabá deve definir hoje a data de reabertura do estádio municipal, presidente Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha. A obra de reestruturação do local está praticamente pronta, restando apenas o término do estacionamento, que terá capacidade para 100 veículos

O Dutra está sem receber uma partida de futebol desde a temporada de 2015, quando foi interditado pelo Ministério Público Estadual (MPE). Desde então, o estádio está fechado para receber eventos futebolísticos.

A reforma no estádio iniciou há quase dois anos e agora a expectativa é para a sua reabertura. Em reunião com sua equipe de trabalho, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro está entre reinaugurar o Dutrinha ainda neste mês ou esticar esta data para o dia 8 de abril, data em que Cuiabá completará 302 anos.

Caso seja realizado no aniversário da capital mato-grossense, o Dutrinha não será palco dos primeiros jogos válidos pelo Campeonato Mato-grossense da Primeira Divisão. O torneio está marcado para ser aberto no próximo dia 26 de janeiro com o jogo envolvendo Dom Bosco e Operário de Várzea Grande.