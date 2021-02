Prefeitura lança edital N° 001/2021 e irá notificar proprietários que não providenciarem a limpeza de seus terrenos em Guarantã do Norte

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, por meio da Coordenadoria de Fiscalização, da Secretaria Municipal da cidade, publicou nesta quarta-feira, (24) de fevereiro, o edital N° 001/2021 que notifica proprietários para que providenciem a limpeza de seus terrenos, passeio e sarjetas no município.

O edital refere-se ao artigo 32 da lei municipal n° 115/1993. Que estabelece que os proprietários ou inquilinos devem conservar a limpeza de seus quintais, pátios, prédios e terrenos para que não sirvam de depósito de lixo no perímetro urbano da cidade.

A partir dessa publicação, o contribuinte tem 30 dias para providenciar a limpeza do imóvel. Se não cumprir esse prazo, o poder público providenciara a limpeza e o proprietário terá que arcar com o pagamento dos serviços que de acordo com a lei o valor vigente para este ano de 2021 é R$ 648,40 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) podendo ser aplicado em dobro caso seja reincidente .

Para os serviços de roçada ou gradeamento do terreno o valor cobrado é de: R$ 0,58 () por m²; já para limpeza e retirada de entulho: R$ 210,73 (duzentos e deis reais e setenta e três centavos) para cada carga de até 12 m³.

Nos últimos 2 anos foram aplicadas em torno 400 multas o que gerou mais de R$ 350,000 (trezentos e cinquenta mil reais) em multa aos proprietários desses terrenos baldios.

O edital já está disponível A todos munícipes no site da prefeitura. https://www.guarantadonorte.mt.gov.br/ e também na página do facebook da prefeitura de Guarantã do Norte.

Assessoria