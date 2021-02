Eu reunião realizada nesta quinta-feira,25 no município de Terra Nova do Norte, o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, comemorou a autorização para construção da sede da delegacia regional da Polícia Judiciária Civil no município.

A reunião contou com a presença do delegado Geral da Policia Judiciária Civil, Dr. Mário Dermeval Aravechia de Resende; Dr. Geraldo Gezoni Filho, delegado regional; prefeitos, vice-prefeitos, vereadores entre outras lideranças regionais.

Durante a reunião foram apresentados os avanços da Policia Judiciaria Civil no combate a criminalidade, destacando o aparato organizacional da instituição, com ressalvas para o setor de pessoal, que ainda carece de mais profissionais para garantir os avanços necessários.

“É muito importante à presença do Dr. Mário nosso delegado geral, com o Dr. Geraldo nosso regional. Estamos acompanhando os avanços que a Policia Judiciaria Civil vem conquistando na área da segurança publica. A segurança pública é fator fundamental para uma região como a nossa que está em desenvolvimento acelerado. A integração da policia com as demais lideranças também é fundamental. Estão de parabéns todos os integrantes da Policia Civil. Eu só tenho a agradecer a presença do Dr. Mario, o apoio, a disponibilidade e atenção do Dr. Geraldo para com a nossa região. Estou muito feliz com a autorização para construirmos a sede da delegacia regional em Guarantã do Norte esse mais um avanço para consolidarmos o bom trabalho da Policia Judiciária Civil em Guarantã do Norte e na região. Pontuou o prefeito Érico.

Assessoria