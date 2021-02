Em visita a cidade de Guarantã do Norte no sábado(13) de fevereiro, deputado estadual Dr.João (MDB) juntamente com o prefeito Érico Stevan e o secretário das cidades Eugénio Caffone, se reuniram com o diretor e coordenadores do Campus Avançado do IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso) em Guarantã do Norte.

Na reunião ficou firmado a destinação de recursos na ordem de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) para implantação de dois projetos de extensão que serão implantados no Campus. Deste valor o município entra com R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o deputado estadual Dr João com mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de emenda parlamentar.

"O que nós queremos é potencializar a nossa capacidade técnica proporcionando o envolvimento dos nossos alunos e o trabalho de extensão atingindo os pequenos produtores rurais. Inicialmente colocaremos em pratica dois projetos, plantio e destinação do milho em nossa área e implantaremos o nosso laboratório de abate de aves. O objetivo é aplicar a forma correta desde a alimentação, criação, abate e destinação correta incluindo o selo de origem para que o produto possa ser legalmente comercializado no mercado local. O IFMT entra com a parte técnica que são os profissionais das áreas de agronomia, zootecnia, veterinária e alunos dando o suporte", Destaca o diretor do Campos Valdenor dos Santos.

O médico veterinário e professor Alexandre Lopo lembra que além de acompanhar todo processo de abate é importante que os alunos também possam acompanhar a destinação final do produto de forma correta e legal, por isso além do abate é necessário que se tenha o selo de inspeção.

" O funcionamento desse abate de aves de forma correta, proporcionará aos nossos alunos o conhecimento das técnicas de produção de todo o ciclo, desde o inicio até a colocação final do produto. O projeto visa também atender aos produtores rurais levando o conhecimento das técnicas de produção e oferecendo o abate de forma correta e legal. Assim o produto sai da clandestinidade e passa a ser comercializado de forma legal proporcionando mais uma opção de renda ao produtor rural”, ressalta o médico veterinário e professor, Alexandre Lopo.

O deputado estadual Dr João, reafirmou o seu compromisso com o município em especial com o IFMT em Guarantã do Norte. “chegando em Cuiabá já vou pedir para ser elaborada a emenda parlamentar que vai garantir a aquisição dos equipamentos e a construção de um futuro abatedouro de aves aqui em Guarantã do Norte. Nós temos que investir em conhecimento e aqui eu vejo que são mais de 600 alunos que estão sendo preparados para o futuro mercado de trabalho, além de atender aos pequenos produtores rurais", destacou o parlamentar.

O prefeito Érico Stevan, agradeceu a parceria com o deputado Dr. João e ressaltou a importância da parceria com o IFMT. "Nós temos o compromisso com a agricultura familiar e de apoiar os nossos pequenos produtores rurais. Muito importante essa parceria onde vamos investir no aviário e no abatedouro, o mais importante de tudo isso é levar as novas tecnologias ao produtor rural e garantir a eles mais opções de renda. É Necessário proporcionarmos mais estrutura as famílias do campo através do Instituto Federal de Mato Grosso, da prefeitura municipal de Guarantã do Norte e a importante participação dos nossos deputados estaduais , federais e senadores", comenta o prefeito Érico Stevan.

Assessoria