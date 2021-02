O prefeito de Colíder/MT, Hemerson Lourenço Máximo, o Maninho, faz uma avaliação altamente positiva dos primeiros 30 dias de seu mandato na prefeitura Municipal de Colíder. Com 32 anos, formado em advocacia e com um perfil empreendedor, o jovem prefeito atuava no setor empresarial antes de assumir a prefeitura e pretender fazer a cidade avançar para o futuro ofertando qualidade de vida para a população. O Slogan de sua administração é: “Estamos Consertando a Cidade”. E com esta matiz de empreendedorismo, impôs um ritmo acelerado na administração, nos primeiros dias de sua gestão.

Neste período, foram viabilizados R$20 milhões de emendas parlamentares federais para investimentos.

Nos próximos dias, a prefeitura irá receber recursos para a aquisição de três ambulância, sendo que uma delas será uma semi uti.

“Neste primeiro mês de mandato mantivemos contato com a bancada federal de Mato Grosso. Conversamos com o senador Carlos Favaro e com os deputados Neri Gueller e Juarez Costa e viabilizamos recursos para importantes investimentos em Colíder. Janeiro foi um mês intenso e muito proveitoso para nosso município”, frisa o prefeito Maninho.

Segundo ele, a maior parte dos recursos serão provenientes de emendas do deputado Juares Costa, que assumiu o compromisso de destinar R$ 8 milhões. O dinheiro será usado para a compra de uma pá carregadeira, duas patrulhas mecanizadas e para obras de asfalto.

“Vamos investir pesado em asfalto. Está na programação da prefeitura asfaltar 100% do bairro Maria Antônia e avenida Paraná”, assegura.

O foco de sua administração, conforme ele, é prepara Colíder para o futuro, com a construção de uma cidade que proporcione qualidade de vida para a população, nos setores que formam a estrutura de atendimento à população.

“Queremos fazer os investimentos gastando menos recursos e entregando mais para a sociedade. Portanto, a economicidade será uma das marcas de nossa administração. A gestão anterior gastava R$ 350 mil por mês na secretaria de Obras. Gastamos R$ 40 mil no primeiro mês e recuperamos cerca de 10 máquinas e veículos que estavam sucateados”, observa o gestor.





Hemerson Lourenço Máximo faz uma avaliação positiva do primeiro mês de mandato e tem meta de fazer Colíder avançar nos segmentos sociais e econômicos nos próximos 4 anos





“Eu acredito muito na Agricultura Familiar e a gestão irá investir muito neste segmento. Inclusive já entregamos um trator. Também queremos focar na suinicultura, piscicultura, avicultura e na bacia leiteira, porque vejo um grande potencial das pequenas propriedades de nosso município para gerar renda e ajudar na economia local. Também vamos trabalhar forte na regularização fundiária urbana e rural”, pontua o prefeito.





Programa Casa Verde Amarela – Neste primeiro ano de seu mandato, o prefeito Maninho pretender iniciar a implantação em Colíder do Programa Casa Amarela, para realizar o sonho de famílias de baixa renda, ter sua casa própria. A meta da administração municipal é fazer de 450 a 600 cadastros de famílias do município que se encaixam no programa. O Programa é executado em parceria com o governo.





A prefeitura entra com a área para a com construção das casas, e o governo, através de recursos da Caixa Econômica, entra com a pavimentação e demais estruturas necessárias, como água e energia. As famílias que tiverem o cadastro aprovados serão contempladas.

“Será o maior programa habitacional da história de Colíder. Já estamos providenciando a área para ceder para a construção das casas. Para ser contemplada com o projeto, a família tem que ter uma renda, pois as casas não serão entregues gratuitamente, serão pagas, mas em condições para atender justamente as famílias que tem baixa renda. E Colíder tem muitas famílias que precisam de moradia”, enfatiza ele.