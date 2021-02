Prefeito de Colíder (MT) Hemerson Máximo e as vereadoras Flavinha e Maria Helena juntamente com o secretário de governo Ed Motta estiveram dialogando com autoridades federais em Brasília nesta terça-feira (23)

Uma comitiva de representantes de Colíder (MT), liderada pelo prefeito Hemerson Máximo, Maninho, juntamente com a presidente do legislativo municipal, Ana Flavia Rodrigues, a primeira secretária da Câmara, Maria Helena Bernardo da Silva e do secretário de governo, Ed Motta, estiveram em Brasília para defender recursos e pleitearem investimentos para o município.

No Ministério da Agricultura, o prefeito e demais lideranças municipais conversaram com Dr. Edmilson Alves, Assessor Especial da Ministra Tereza Cristina, que norteou sobre os fundos de investimentos e desenvolvimento disponíveis para parcerias do governo federal com as prefeituras, que resultarão em grandes benefícios aos produtores rurais do município de Colíder.

A audiência agendada com o senador Wellington Fagundes também rendera bons frutos, assuntos abordados pelo prefeito e as vereadoras representantes legítimas do povo colidense, foram debatidos e recepcionados. Wellington se comprometeu em amparar o município com a aquisição de novos ônibus escolares, compras de materiais para a Educação e a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas em Colíder.

“O sentimento de que estamos no caminho certo nos traz a responsabilidade de buscar melhorias para o município. A participação de nossas vereadoras Flavinha e Maria Helena foi fundamental principalmente nas reivindicações para a saúde e educação de Colíder. Em nome delas agradeço a todos os vereadores que somam pelo progresso de nossa amada cidade”, disse Maninho.

Na agricultura o prefeito manteve os projetos maiores para apresentar a população assim que forem concretizados, mas afirmou que em breve os produtores de Colíder terão ótimas novidades.

