Na manhã da última sexta-feira (05/02), ocorreu a solenidade de entrega das novas viaturas policiais que foram distribuídas nas unidades do 15° Comando Regional.

O evento contou com a presença do Comandante Geral da PMMT – Coronel PM Assis, acompanhado do Deputado Estadual Dilmar Dal’Bosco, assim como, a presença de prefeitos, vereadores e lideranças das cidades pertences a circunscrição do 15° CR.

O 15° Comando Regional possui vasta área rural e, com a chegada dos nove (09) novos veículos tipo caminhonete, a ação presença, assim como, o policiamento ostensivo preventivo nessas áreas, serão desenvolvidos de forma mais eficientes, tendo em vista as condições do terreno nestes locais, muitas vezes de difícil acesso, bem como, as ações e operações policiais militares e integradas, ocorrerão com maior frequência e impacto.”O Comandante Regional Tenente Coronel James, destacou a importância da renovação da frota local, com a entrega de 09 caminhonetes S-10 e 03 Dusters.

O Comandante Geral da instituição – Cel PM Assis – também destacou a importância da melhoria de condições de trabalho dos policiais militares nas regiões do interior do estado, que muitas vezes encontram dificuldades na execução do serviço ordinário, tendo vista, as diversas peculiaridades que cada região apresenta.

” A motivação da tropa, por meio da melhoria das condições de trabalho, é parte essencial para o desenvolvimento das ações na preservação da ordem pública e segurança da nossa população.” Destacou o Comandante Geral.

