Os policiais militares do Grupo de Apoio prenderam o suspeito, 25 anos, ontem à noite, em um estabelecimento comercial no bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). Ele estava com uma Honda Biz preta com registro de roubo.

De acordo com o boletim da ocorrência, as equipes faziam patrulhamento na região durante a operação Centauro, quando constataram aglomeração de pessoas no estabelecimento.

Os militares realizaram a abordagem e passaram a fazer checagem das pessoas e dos veículos que estavam no local, verificando que a Biz tinha registro de crime. Não foi detalhado quando, nem o local que ocorreu.

Também não é apontado no documento policial se o suspeito chegou a apontar como conseguiu a moto. O boletim foi registrado com natureza de receptação.

O homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários e o proprietário da motocicleta deve ser comunicado sobre a localização.

Conforme Só Notícias já informou, os policiais militares de Peixoto também recuperaram, ontem, uma Honda Biz preta que foi furtada em Sinop, no início da semana. Um homem, 36 anos acabou preso. A motocicleta estava em uma chácara.

Da Redação