A Polícia de Guarantã do Norte/MT realizou na manhã da última quinta-feira (04/02), a prisão de um homem que é suspeito no envolvimento na tentativa de um homicídio que ocorreu no bairro Santa Marta em dezembro do ano passado, além da, um ponto de venda de entorpecente foi fechado na cidade.

Segundo o Delegado da Policia Judiciária Civil, Victor Hugo, os trabalhos fazem parte da operação Salvamento, que foi desencadeada em todo município. O Delegado relatou a imprensa que, junto com o suspeito foram apreendidos varias porções de entorpecentes, aproximadamente R$ 1.700,00 em cédulas de dinheiro, balança digital, celulares, cadernos com anotações dos clientes de drogas e outros itens.

O Suspeito foi encaminhado para a Delegacia Judiciária de Policia Civil e está à disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias, (Foto: Assessoria da PJC)