A Polícia Civil de Mato Grosso, em investigação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf), deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (17.02) a 'Operação Distrust' para cumprimento de 29 ordens judiciais de prisões e de buscas e apreensões. Os alvos da operação são integrantes de uma associação criminosa qualificada voltada à prática de roubo majorado em estabelecimentos comerciais da Capital.

As equipes da Polícia Civil estão nas ruas para cumprir 19 mandados de buscas e apreensão e 10 de prisão. Parte das ordens judiciais tem como alvos presos da Penitenciária Central do Estado (PCE).

As investigações da Derf Cuiabá apuraram que a associação criminosa cometeu 20 roubos no ano passado contra lojas de eletrodomésticos de Cuiabá, que geraram um prejuízo estimado de mais de R$ 1 milhão com a subtração de centenas de aparelhos celulares e eletroeletrônicos dos estabelecimentos comerciais.

A Polícia Civil empregou na Operação Distrust um efetivo de mais de 100 policiais, entre investigadores e escrivães, e 14 delegados da Derf Cuiabá e demais unidades da Regional de Cuiabá. A operação conta com apoio da Gerência de Operações Especiais (GOE), Delegacia Regional de Várzea Grande, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e Serviço de Operações Especializadas do Sistema Penitenciário. São empregadas na ação policial 22 viaturas, drones e aeronaves.

Coletiva

A Diretoria da Polícia Civil e os delegados responsáveis pela operação atenderão a imprensa em entrevista coletiva:

Data: 17/02 (quarta-feira)

Horário: 09h30

Local: Auditório da Diretoria da Polícia Civil (Av. Coronel Escolástico, 346 – Bairro Bandeirantes, Cuiabá)

Informações: Assessoria de imprensa (99987-3616 / 99962-6190)