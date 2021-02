Com apenas 40 dias de trabalho, a nova gestão do prefeito Érico Stevan começa cumprir plano de governo e investe pesado na recuperação de estradas, pontes e bueiros no interior do município de Guarantã do Norte.

A atividade pecuária, bacia leiteira e a produção de grãos representam o eixo principal da economia do município.

Para fortalecer ainda mais o setor que tem atraído o interesse de investidores de outras regiões, a prefeitura municipal por meio da Secretaria de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos, está realizando um trabalho intensivo de recuperação das estradas rurais.

Estão sendo realizados serviços de cascalhamento, patrolamento, limpeza, abertura lateral e de escoamento de água, bem como a recuperação de pontes e bueiros.

A ação faz parte do plano de governo do prefeito Érico Stevan, que ainda no ano passado assumiu o compromisso de realizar fortes investimentos para garantir a trafegabilidade com agilidade e segurança na zona rural.

"Neste período realizamos fortes investimentos na aquisição de máquinas e equipamentos novos. Nosso compromisso é realizar o maior volume de serviços de todos os tempos na zona rural de Guarantã do Norte. Vamos patrolar, cascalhar, fazer o rebaixamento de serras, aterros, reconstrução de pontes e bueiros para garantir boas estradas ao homem do campo". Enfatiza o prefeito Érico Stevan.

O secretário Davinir Demossi diz que mesmo com o período chuvoso, a administração não está medindo esforços para atender os pequenos, médios e grandes produtores rurais. "Oque procuramos com essas novas máquinas é oferecer condições de trabalho ao produtor, viabilizando o transporte do leite, do gado e de grãos, que exige vias mais largas e resistentes a rodagem dos caminhões e de máquinas agrícolas". Destaca o secretário.

O proprietário da estância Jordânia na comunidade sagrado coração de Jesus, Eli Linhares da Silva, que a mais de 30 anos trabalha com a produção de leite e que atualmente tira pouco mais de 200 litros dia aprovou o trabalho realizado na estrada da linha 27.

"Melhorou bastante, eu sou testemunha disso porque moro aqui a mais de 30 anos e nunca vi passar um prefeito pra fazer estrada recuperar estrada como o prefeito Érico. É mais segurança, nossos produtos valorizam mais, o caminhão que antes passava as 10 horas da noite hoje passa as 4 horas da tarde. Isso é a melhor coisa que aconteceu". Afirma o pequeno produtor rural.

