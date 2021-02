s 39 passageiros de um ônibus modelo MB 0400 passaram por um momento de pavor na manhã deste domingo (31). O veículo tombou na BR-163, próximo a Nova Mutum (260 km de Cuiabá) e os ocupantes conseguiram sair pelas janelas sem que nenhum tivesse ferimentos.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, o acidente ocorreu por volta das 11h no km 562 da BR-163. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

As equipes de resgate prestaram atendimento aos 39 ocupantes do ônibus e todos assinaram termo de recusa de encaminhamento médico, pois não tiveram ferimentos.

As causas do acidente serão apontadas por laudo da PRF.

Por Andhressa Barboza