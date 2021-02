Uma mulher de 28 anos, moradora de Sinop, não gostou quando foi interrompida fazendo sexo no banheiro de um bar da cidade. Ela deu uma facada no homem que a flagrou transando no estabelecimento comercial com outro rapaz.

De acordo com informações do registro de ocorrência, clientes do bar acionaram a Polícia Militar após um homem ser vítima de uma facada no local. Ele conta que ao tentar usar o banheiro flagrou uma mulher tendo relações sexuais com outro rapaz.

A PM narra que a mulher não gostou de ser questionada pelo homem que iria utilizar o banheiro, e deu uma facada nele. Mesmo ferida a vítima conseguiu correr, momento onde outros clientes do estabelecimento acionaram os policiais.

A PM informa ainda que encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Sinop. Já a mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia.

Por Folha Max