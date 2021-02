Conforme o levantamento, a taxa de Mato Grosso está acima da média nacional, que é de 47,1%, e do Centro Oeste, com 53,1%. Os estados vizinhos possuem índice de 52,9%, em Mato Grosso do Sul; 51,7%, em Goiás; e de 51,8%, no Distrito Federal.

Já outros estados com índice acima de 50% são Santa Catarina (55,4%), Paraná (53,4%), Rio Grande do Sul (51,5%), Espírito Santo (52,7%) e Minas Gerais (50,8%).

De acordo com os dados divulgados, com 9,9%, Mato Grosso é o segundo com a menor taxa de desemprego do país, atrás somente de Santa Catarina, com 6,6%.

No país, a taxa de desemprego ficou em 14,6%, enquanto na região Centro Oeste, 12,7%.