O Sesi MT informa que os interessados em concluir os estudos, por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Profissionalizante, têm até esta sexta-feira (26) para fazer a matrícula em uma das unidades da instituição. No total, foram ofertadas 750 vagas gratuitas nos municípios de Cáceres, Sinop, Rondonópolis e Várzea Grande.

As aulas terão início dia 15 de março e as inscrições estão disponíveis para a população em geral, com prioridade para quem é do setor da indústria. A idade mínima para se candidatar a uma das vagas é de 18 anos.

A coordenadora de Educação Básica e Continuada do Sesi, Cíntia Silva, informa que, num levantamento preliminar junto as unidades, ainda há em torno de 250 vagas disponíveis. “A EJA Profissionalizante é uma grande parceria entre o Sesi e Senai que prepara o aluno direto para o mercado de trabalho, pois ele consegue terminar os estudos e ainda pode optar por um curso profissionalizante gratuito na área que tem interesse”, afirma Cíntia.

Outro diferencial apontado pela coordenadora é a respeito da metodologia aplicada nesta modalidade de ensino. “Trabalhamos com 80% das aulas à distância e 20% presencial. Com a pandemia, estamos adequando a carga-horária presencial (20%) conforme os decretos municipais”, ressalta.

MATRÍCULA

Para a realização da matrícula são necessários os seguintes documentos: comprovante de endereço, RG, CPF e o Histórico Escolar do Ensino Fundamental completo (originais). Nos casos em que for apresentada a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é preciso levar a certidão de nascimento ou casamento.

E se o aluno for do setor da indústria, deve apresentar esses documentos, além da carteira de trabalho (cópias das páginas da foto, número do PIS, qualificação civil), contrato de trabalho atual e o Número de Identificação do Trabalhador (NIT). Para mais informações, acesse http://bit.ly/ejaprofissionalizante

Veja abaixo os endereços das Unidades do Sesi MT

Sesi Várzea Grande: Avenida Dom Orlando Chaves, 1086, Cristo Rei

Tel. (65) 2128-2056

Sesi Sinop: Rua dos Jacarandás, 31.000

Tel. (66) 3531-3611

Sesi Rondonópolis: Av. Presidente Médici, 4391, Vila Birigui

Tel. (66) 3302-0030 ou 2101-5060

Sesi Cáceres: Rua da Maravilha, 1595, Cavalhada

Tel. (65) 3223- 4033 ou 3223-6442