O Censo Escolar 2020 mostrou que uma realidade ainda persiste nas escolas de Mato Grosso: professores sem formação nas salas de aula. Mesmo sendo minoria, ainda existem os docentes que tem apenas o ensino fundamental e outros que terminaram o ensino médio.

Na educação básica no estado - da creche ao ensino médio - em 2020 atuaram 135 professores que possuem apenas o ensino fundamental e 2.805 que finalizaram o ensino médio. Os que possuem ensino superior ainda são maioria, 36.318.

A maior parte dos professores sem formação superior atua no ensino fundamental, onde foram 110 só com ensino fundamental e 1.621 com ensino médio. Já no ensino médio, atuaram em 2020 3 professores que tem apenas o ensino fundamental e 489 com ensino médio.

Segundo o Censo Escolar, dos 39.258 professores da educação básica, 34.329 estão nas escolas públicas, o que corresponde a 87,48% dos profissionais. Dos que atuam na rede pública, 18.283 estão nas escolas estaduais, 17.254 nas unidades escolares municipais e 939 nas escolas federais.

Outro dado mostrado pelo levantamento é que 77,4% da categoria é do sexo feminino. São 30.396 professoras para 8.862 professores. Entre as mulheres, a maioria está na faixa etária dos 40 aos 49 anos. Já entre os homens, a maior parte tem idade entre 30 e 39 anos.

Por Thalyta Amaral