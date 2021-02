Na manhã desta quinta-feira, 11, o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, o diretor do Campus Avançado do IFMT, Valdenor dos Santos Oliveira, acompanhados do vereador Irmão Alexandre participaram de uma importante reunião na capital Cuiabá.

A reunião foi coordenada pelo líder da bancada federal de Mato Grosso, deputado Dr. Leonardo, com a participação da também deputada federal Rosa Neide, do atual reitor do IFMT Willian Silva de Paula, do reitor eleito Júlio Cesar dos Santos; participaram ainda os diretores dos Campus de Cuiabá e Tangará da Serra.

As lideranças de Guarantã do Norte estão trabalhando para ampliar os recursos destinados a unidade de ensino local e também para mudança de tipologia da unidade. A reivindicação é para passar de Campus Avançado para Campus Agrícola. A nova tipologia permitirá ampliar o quadro de professores e técnicos contratados como também o aumento no numero de vagas para os estudantes.

“Nosso campus é muito jovem, tem apenas cinco anos de existência, temos muito que avançar por isso estamos pleiteando esses recursos, e a mudança de tipologia. Isso vai permitir que possamos ampliar ainda mais as ações do nosso Campus e atender melhor a demanda de toda região. Agradeço sempre o apoio do prefeito Érico e as inúmeras parcerias com a prefeitura de Guarantã do Norte através das quais nós conseguimos cotidianamente atender as demandas do nosso campus e da sociedade em geral. A reunião aqui foi bastante positiva e volto muito esperançoso.” Manifestou-se o Diretor Valdenor dos Santos (Sassá).

“O Instituto Federal em Guarantã do Norte é de fundamental importância para o desenvolvimento de nosso município como de toda região. Estamos aqui junto com o diretor Valdenor dos Santos (Sassá), apresentando as reivindicações do Campus de Guarantã do Norte ao líder da bancada federal deputado Dr. Leonardo e a deputada Rosa Neide. A reunião foi bastante produtiva e estamos muito confiantes na mudança de tipologia do nosso Campus Avançado como também na disponibilidade dos recursos necessários para que sejam implantadas as ações para o desenvolvimento do Campus.” Comentou o prefeito Érico Sevan Gonçalves.

Da Assessoria