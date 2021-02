A guarnição policial em rondas pela Rua Colibri no Bairro Mãe de Deus avistou o suspeito em frente a sua residência, ao perceber a presença da guarnição policial o mesmo tentou empreender fuga sendo acompanhado e abordado pelos policiais, ao fazerem uma busca pessoal no suspeito foi encontrado no bolso duas porções de substancia aparentando ser pasta base de cocaína.

Por se tratar de um individuou que já vinha sendo monitorado pelas autoridades foi feito buscas na residência do suspeito onde os policiais localizaram um revólver calibre 32 com 5 munições intactas, e uma espingarda de pressão bloqueada para calibre 22, e mais uma quantia considera de substancia aparentando ser maconha, no local foi localizado também papelotes que seriam usados para embalar e comercializar a droga.

Durante a prisão o suspeito ainda tentou quebrar um aparelho celular que o mesmo usa, segundo informações, todos os registros de sua participação como sendo o principal suspeito de comercializar drogas no Bairro estão registrados no aparelho celular, o suspeito disse pertencer a facção criminosa comando vermelho.

Após a confirmação dos fatos o suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia de Policia Civil juntamente com o material apreendido.

Por: José Carlos - Resumo Diário