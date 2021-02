A Polícia Civil identificou como Michele Machado Belchior, de 26 anos e Cristino Amaral dos Santos, de 34 anos, o casal encontrado morto, ontem à tarde, em uma residência localizada na rua 14 do bairro Jardim São Paulo. Segundo os investigadores que atenderam a ocorrência, os corpos estavam cobertos de sangue e havia uma faca embaixo do homem e não foram encontrados sinais de arrombamento no imóvel.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também esteve no local. Uma fonte informou, ao Só Notícias, que, preliminarmente, há suspeita que as vítimas tenham brigado e se esfaqueado. Esta hipótese ainda será apurada e confrontada com outras provas durante a investigação.

Alguns populares relataram aos policiais que pularam o muro e encontraram os dois mortos na sala. Eles não eram vistos desde domingo no bairro.

Ontem, o tenente da Polícia Militar, Cirano Ribas de Paula, explicou, que “a mulher estava com um corte no pescoço. O homem tinha muito sangue e não conseguimos visualizar perfuração. Parentes afirmaram que não tinham contato desde domingo”.

Só Notícias/David Murba e Herbert de Souza (fotos: Raimundo Matos e reprodução)