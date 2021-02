Prefeitura de Guarantã do Norte e secretaria municipal de saúde, por meio da vigilância ambiental, reforçam ações de combate ao mosquito da dengue no município

O trabalho de controle do vetor transmissor da dengue, Aedes Aegypti, continua presente no município. As equipes de agentes da vigilância ambiental, da secretaria municipal de saúde de Guarantã do Norte, todos os dias realizam os trabalhos de visitas domiciliares, para realizar a coleta, orientação e a prevenção a dengue.

A coordenadora da vigilância ambiental, Ema Meurer, explicou que as atividades de controle vetorial objetivam a redução da densidade populacional do vetor que hoje é considerado alta. “O índice está em 2,8% da presença do Aedes Aegypti nos imóveis. Para o ministério da saúde, esse índice deve estar em 1% para que a gente não tenha uma epidemia de dengue, de Zika vírus, ou Chikungunya no município. Hoje observamos que estamos chegando a 3% dos imóveis com larvas, então corremos o risco se a população não nos ajudar”. Ressaltou Ema Meurer.

Os moradores podem entrar na luta contra o mosquito realizando vistorias em ralos, pratos de plantas, bebedouros, pneus e outros pontos que possam ter água parada e que são propícios à proliferação da dengue. “Nós solicitamos que todos os moradores façam a análise de seus imóveis, que tirem pelo menos cinco minutos por semana para fazerem a limpeza de seus quintais e recolham todos os recipientes que possam acumular água p”. Esclarece Ema Meurer.

O boletim Epidemiológico com todos os dados é repassado diariamente a Secretaria Estadual de Saúde e para o Ministério da Saúde. “Todas as informações são lançadas no sistema, que está ligado diretamente à Secretaria de Estado de Saúde – SES e Ministério da Saúde que de imediato já passam a ter esse conhecimento”. Finalizou Ema Meurer.

Assessoria