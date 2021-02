O prefeito Érico Stevan Gonçalves (DEM), comemorou os resultados da regularização fundiária do perímetro urbano de Guarantã do Norte

De 2017 a 2020 foram regularizados 2.317 terrenos nos bairros 13 de Maio, Jardim Guaranorte, Boa Esperança, Jardim das Castanheiras Santa Marta II, Cidade Nova, Palmeiras II, Centro e Jardim Santa Marta.