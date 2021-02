O Governo de Mato Grosso dá início à entrega das fardas e armamento para as forças de segurança do Estado, uma solicitação feita pelos militares há anos. Nesta terça-feira (02.02), o governador Mauro Mendes e o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, entregam uniformes e pistolas à Polícia Militar, no Comando Geral da PM, às 14h30.

Serão 1.300 uniformes, dividido em dois modelos operacionais, e 1.300 pistolas do modelo Glock geração 05, a nova e moderna linha de arma empregada na atividade policial.

No total, o Governo do Estado adquiriu mais de 12.270, fardas e 6.137 coturnos, 14.254 camisetas e 6.616 gorros. Os militares estavam há cinco anos sem receber fardamento.

Serviço

Governo de MT começa ntrega de farda e armamento para policiais militares

Data e hora: terça-feira (02.02), às 14h30

Local: Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (Avenida Historiador Rubens de Mendonça – do CPA, 1.135)