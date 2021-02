Encontro ocorreu em Terra Nova do Norte com o objetivo de aproximar a instituição com a população, buscar parcerias, ouvir as demandas, apresentar funções e os serviços desenvolvidos pela PJC

Assessoria | Polícia Civil-MT

A diretoria da Polícia Civil se reuniu na manhã desta quinta-feira (25.02) com os prefeitos e representantes dos municípios da Regional de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá), em continuidade à agenda institucional no Norte do estado.

O encontro com cerca de 30 participantes, entre delegados de polícia e autoridades do Executivo municipal, foi realizado na Câmara de Vereadores de Terra Nova do Norte. O município foi escolhido em razão de ser o mais centralizado geograficamente, o que facilitou o acesso de todos os prefeitos convidados.

Um dos principais objetivos da reunião foi aproximar a instituição com a população, buscar parcerias, ouvir as demandas, apresentar funções e os serviços desenvolvidos pela Polícia Civil, bem como prestar contas do que vem sendo realizado pela instituição.

O delegado-geral da Polícia Civil, Mário Dermeval, pontuou que a troca de informação com os gestores municipais e contato direto colabora e contribui para a criação de um planejamento e na prestação de um excelente serviço.

Para o delegado regional de Guarantã de Norte, Geraldo Gezoni Filho, o encontro permitiu que a direção da Polícia Civil pudesse conversar com as autoridades municipais e falar do papel da instituição dentro da sociedade. “A ideia foi muito produtiva pois nada melhor que unir com os representantes do povo, para explanar os assuntos que a Polícia Civil tem para dizer e apresentar outras reivindicações. A diretoria pode escutar as demandas que eles entenderem necessárias, e que na medida do possível possam ser implementadas e atendidas, visando a melhoria da prestação do serviço público”, destacou Geraldo Gezoni.

Aproximação

Para a vice-prefeita de Terra Nova do Norte, Roseli Moresco Rizzieri, a reunião e a proximidade com a instituição foi extremamente importante e significativa, uma vez que até hoje Terra Nova nunca teve um encontro como esse.

“Uma reunião tão explicativa pois o nosso conhecimento da polícia é de um trabalho trivial, e hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer realmente o que a Polícia Civil faz. Isso nos deixa muito felizes e agradecidos pelos trabalhos e ações dedicados à população dos municípios”, destacou a gestora.

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Estevan, agradeceu ao governador Mauro Mendes pelo apoio que tem dado, não só para Guarantã do Norte, mas para toda a região do extremo norte que cresce a cada dia. Para ele, essa aproximação da Polícia Civil é muito importante, em especial pela presença dos municípios participando da reunião bastante produtiva e esclarecedora.

“Agradeço ao secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, pela atenção dada a nossa região, ao delegado-geral da Polícia Civil, dr. Mário e toda a sua equipe, e principalmente aos policiais civis da regional de Guarantã do Norte pelo brilhante trabalho que vem realizando. Não só para dar um ar de segurança a nossa região, mas uma segurança digna para a população desse extremo norte que cresce a cada dia”, finalizou o prefeito.

Participaram da reunião o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Estevan Gonçalves; o prefeito e a vice-prefeita de Terra Nova do Norte, Pascoal e Rose; o prefeito de Nova Santa Helena, Paulinho Bortolini; a vice-prefeita de Marcelândia, Rosemar; o vice-prefeito de Matupá, Bruno Mena; o prefeito de Itaúba, Antonio Ferreira de Oliveira Neto.

Também participaram do encontro gestores municipais e representantes legislativos de Terra Nova do Norte e de Marcelândia e do Conselho Comunitário de Segurança Pública, além dos delegados de polícia das cidades da região, Waner Neves, Victor Hugo Caetano, Edmundo Félix e Sérgio Ribeiro.