O fim do auxílio emergencial do governo federal afetou 1.117.761 pessoas em Mato Grosso. Dados do portal da Transparência mostram que no estado uma em cada 3 pessoas foi contemplada pelo benefícios que variava de R$ 600 a R$ 1.200 por parcela.

Criado para auxiliar trabalhadores informais e microempreendedores individuais (MEI) que ficaram ser trabalhar por causa da pandemia da covid-19, o auxílio foi pago por meio da Caixa Econômica a famílias de baixa renda.

Segundo o governo federal, foi disponibilizado para o benefício em Mato Grosso R$ 2,9 bilhões em 2020. Em média, cada beneficiado recebeu R$ 2.631,54.

Para se ter uma ideia do impacto do auxílio na economia regional, apenas para os beneficiários que moram Cuiabá foram pagos R$ 518 milhões de abril a agosto de 2020.

Apesar da proposta de um novo auxílio emergencial, ainda não foram definidos os critérios de liberação e nem quando o dinheiro será depositado. Também existe a possibilidade da redução no valor pago por parcela, que pode ficar entre R$ 200 e R$ 250.

Por Thalyta Amaral