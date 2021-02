Procurando buscar recursos para o município de Colíder/MT, o prefeito Hemerson Máximo, o Maninho, juntamente com o seu secretário de governo Ed Motta e a presidente da Câmara de vereadores Ana Flavia Rodrigues, e a vereadora Maria Helena, estão na Capital Federal, aonde vem, tendo reunião com vários seguimentos de órgãos federais e visitas aos gabinetes dos Deputados federais.

O prefeito e sua comitiva estiveram reunidos com o Deputado federal, Dr. Leonardo, que se comprometeu em se empenhar para destinar recurso para o município de Colíder, principalmente no setor de saúde.

Segundo o Secretário de Governo, o Deputado se mostrou muito empenhado em estar tem um olhar especial com a população de Colíder. “Podemos notar o empenho do parlamentar, quando ele comprova a efetivação das emendas de bancadas em prol ao município”, relatou Ed Motta.

Deputado Dr. Leonardo, se comprometeu com o Prefeito Maninho que, estará sempre com a atenção voltada em destinar recursos, para que o executivo possa dar melhor qualidade à população do município, nos setores de infraestrutura, saúde e outros segmentos.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias