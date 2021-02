O Sindicato Rural de Guarantã do Norte/MT, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso - Senar realizam entre os dias 23 a 25 deste mês de fevereiro, o curso de atendimento ao cliente.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas, o curso é gratuito, podem participar pessoas acima de 16 anos. O curso será ministrado no Sindicato Rural, que fica anexo ao parque de exposição da Agritã e ao final os participantes estarão recebendo certificados.

A inscrição pode ser feita na sede do Sindicato, para maiores informações podem estar enviando mensagem via whatsap, (66) 98436 5354 (sindicato) ou (66) 99669 9231 (Jheniffer).