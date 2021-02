Nesta sexta-feira (26/02)

a bola começa a rolar para a abertura do Campeonato Mato-grossense Martinello Sicredi – Edição 2021! Dez clubes estarão na disputa do título da maior competição de futebol do Estado.

Nessa sexta-feira, Dom Bosco e Operário Várzea-grandense abrem o MT 2021, revivendo um grande clássico do nosso futebol. As equipes se enfrentam às 19h, na Arena Pantanal.

No sábado (27), mais dois jogos movimentam a rodada no interior do estado. Em Rondonópolis, o União recebe o Luverdense às 17h no estádio Luthero Lopes; enquanto, um pouco mais tarde, às 19h, o Sorriso faz o clássico do nortão diante no Sinop no estádio Egídio Preíma.

No domingo (28), a rodada se completa também com duas partidas. O Cuiabá recebe o Poconé na Arena Pantanal, às nove da manhã, com transmissão da TV Centro América para todo estado.

Fechando a rodada, o atual campeão Nova Mutum, recebe o vencedor da 2ª divisão do ano passado, o Ação, no estádio Valdir Wons, em Nova Mutum.

E os torcedores poderão assistir todas essas partidas, ao vivo, através da página oficial da FMF no Facebook (fmfmt_oficial) ou no canal do YouTube (TV FMF MT).

Confira os jogos:

Dom Bosco x Operário – Sexta-feira, às 19h / Arena Pantanal

União x Luverdense – Sábado, às 17h / Estádio Luthero Lopes

Sorriso x Sinop – Sábado, às 19h / Estádio Egídio Preima

Cuiabá x Poconé – Domingo, às 9h / Arena Pantanal

Nova Mutum x Ação – Domingo, às 15h30 / Estádio Valdir Wons

Por Higor Vinicius Ramos / Assessoria FMF