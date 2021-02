A Escola Estadual Rodolfo Augusto Trechaud e Curvo, localizada no Residencial Paiaguás, em Cuiabá, começou a entregar os kits alimentação escolar nesta quarta-feira (24.02). Pelo cronograma, serão seis dias para a entrega dos kits a todos os pais ou responsáveis por alunos matriculados na unidade.

As entregas seguem os agendamentos, para evitar a aglomeração. Além disso, a direção enfatiza que todas as regras de biossegurança, para evitar a proliferação do novo coronavírus, são adotadas.

Para entrar na escola, todos precisam medir a temperatura. O uso de máscara facial e de álcool em gel também é obrigatório.

Todos os 365 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino têm direito a um kit de alimentação. Famílias que têm dois ou mais filhos matriculados, têm direito a um kit por criança ou adolescente.

Confira a programação de entrega dos kits:

24 e 25 de fevereiro - serão entregues os kits para os alunos do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental, das 8h às 18h

26 de fevereiro e 1º de março - serão entregues os kits para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, das 8h às 18h.

02 e 03 de março – serão entregues os kits para os alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio e 2º Ano EJA, das 8h às 18h.