O Campeonato Paulista é considerado por muitos o principal estadual do Brasil. Além das grandes equipes, o investimento na competição é alto. Em virtude da vitrine do Paulistão muitos profissionais desejam trabalhar nos clubes da Série A-1. Com apenas 36 anos, o jovem treinador Thiago Carpini tem motivos de sobra para se orgulhar. Após ser finalista do Troféu do Interior em 2020 comandando o Guarani, o técnico estará pelo segundo ano consecutivo dirigindo uma equipe do Paulistão, desta vez Thiago Carpini será o treinador da Internacional de Limeira.

Desde o último dia 04 de janeiro, o elenco alvinegro está em pré-temporada sob o comando de Thiago Carpini. O grupo de jogadores passou por uma ampla reformulação. “Foi modificado mais de 80% do elenco em relação a temporada passada. Foi um trabalho árduo, porém, bastante proveitoso, pois a cada jogo-treino realizado demonstramos uma evolução. Além disso, a diretoria deu todo o respaldo e suporte para realizarmos uma pré-temporada bastante positiva. Sabemos das dificuldades, principalmente em virtude das mudanças e, talvez, por termos a menor folha salarial do Paulistão. Porém, estamos confiantes que atingiremos o objetivo do clube”, declarou o treinador que está na sua terceira equipe paulista.

Ciente das dificuldades, Thiago Carpini não esconde a meta da Internacional de Limeira no Paulistão. “Precisamos firmar o clube no cenário da elite do Paulistão depois de tantos anos fora da primeira divisão. Por isso, o objetivo inicial é a permanência. Vamos buscar ter uma campanha segura. É fundamental ir bem na largada da competição. Com a meta da permanência atingida aí sim buscaremos coisas maiores na competição seja coletivamente ou individualmente”, explicou Carpini.

A estreia da Internacional de Limeira será no próximo dia 28 de fevereiro, fora de casa, às 20h30, contra a Ferroviária. A expectativa de Thiago Carpini é que os seus comandados consigam colocar em prática tudo que foi trabalhado ao longo da pré-temporada. “Foi implantado um conceito de jogo e pela nossa evolução nos treinamentos fiquei bastante satisfeito. É uma equipe competitiva e sabemos que precisamos estar com a capacidade física, técnica e tática no mais alto nível para conseguirmos os resultados. Logo na estreia teremos um duelo complicado, diante de um rival que investiu bastante. Mas, precisamos iniciar pontuando”, concluiu.





Foto: Divulgação/Internacional de Limeiras

Assessor de Imprensa