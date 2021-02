Tem obras em todo o Mato Grosso que levam o nome do Deputado Carlos Bezerra (MDB-MT), pois além de ser o maior líder do partido no estado, Bezerra é um dos nomes mais fortes na Câmara Federal na atualidade.

Sob a liderança da presidente da Câmara de Colíder, vereadora Ana Flávia, que representa a força do MDB na cidade, o prefeito Hemerson Máximo com sua comitiva, visitaram o parlamentar, desta vez no escritório na capital Cuiabá.

Na reunião, Carlos Bezerra se comprometeu em enviar todos recursos possíveis através de emendas federais para o setor da saúde pública de Colíder, pactuou também pela construção de um Ginásio de esportes ao lado do estádio municipal.

“O Carlos é um parlamentar importantíssimo para Mato Grosso, um dos mais influentes do Congresso Nacional e tem portas abertas em Brasília. Nós temos este respeito pela história dele e contamos com o apoio de todos para fazer uma Colíder melhor nos próximos anos”, disse Maninho.

A reunião também contou com a participação da primeira secretária da Câmara de Colíder, Maria Helena e do secretário de Governo, Ed Motta.

“O prefeito Maninho e as vereadoras foram reconhecidos nesta grande audiência com o comandante do MDB no estado, isso nos faz acreditar que com essa união, da maioria absoluta dos vereadores de Colíder, o pensamento empreendedor do prefeito e da abertura que recebemos em Brasília e agora aqui com o Deputado Bezerra, o município vai avançar muito nestes anos de esperança que virão”, enfatizou o secretário municipal Ed Motta.

De acordo com o prefeito Maninho as bandeiras da agricultura, educação e saúde sempre serão lembradas nas buscas e enfrentamentos por recursos, pois segundo ele “Colíder precisa avançar e o povo colidense merece”.

Por Ideal MT