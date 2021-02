Por volta das 12h50min da segunda-feira (08/02), a polícia militar prendeu em flagrante, um homem de 59 anos acusado de plantar pés de maconha em sua residência, no bairro Jardim Vitória em Guarantã do Norte/MT.

A PM recebeu informações que em uma residência na Rua Belém, teria no quintal, algumas plantas aparentando ser Cannabis Sativa (maconha), e que daria para ver de um terreno baldio localizado ao lado da residência.

Os policiais deixaram o local e iniciaram o patrulhamento pelas proximidades e após alguns minutos foi visualizado o carro do suspeito saindo da rua de sua residência. Foi dada ordem de parada para o condutor, momento que este arremessou algumas sacolas pela janela do veiculo, em um terreno baldio.Diante da denuncia, os policiais se deslocaram até o até o endereço onde foi possível visualizamos pelo terreno baldio algumas plantas, e que no meio dessas plantas teria algumas semelhantes a maconha. Foi feito o contato com o proprietário da residência, e ao questioná-lo sobre os referidos pés de maconha.

Os policiais questionaram ele sobre as sacolas e o que teria dentro delas, este relatou se tratar de alguns pés de maconha, que ele estava tentando se desfazer. Diante do fato foi dado voz de prisão ao suspeito e questionado se teria mais do referido entorpecente em sua residência, este relatou que não. A PM foi até a residência e encontrou mais dois potes da mesma substancia, já em processo de secagem para uso.

O homem de 59 anos que é marido de uma médica que atua na cidade foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia civil onde está a disposição da justiça.

Por/ O Território