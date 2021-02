O Vila Nova venceu, ontem, o Palmas em jogo único por 3 a 1, em Goiânia, e garantiu vaga para enfrentar o Cuiabá Esporte Clube nas quartas de final da Copa Verde. Os gols que garantiram a classificação à próxima fase foram marcados por Alan Mineiro, duas vezes no primeiro tempo e Frontini, nos acréscimos.

Agora, as disputas serão em dois jogos. O primeiro confronto entre Cuiabá e Vila Nova será na Arena Pantanal, na próxima sexta-feira, a partir das 19h. Já o jogo da volta será na segunda (8), em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 15h.

Quem passar deste confronto vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Brasiliense e Atlético Goianiense, que jogam nesta quinta-feira, no estádio Antônio Accioly e no domingo (7).

Conforme Só Notícias já informou, o Cuiabá é o único representante de Mato Grosso na competição regional. O Sinop foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético por 5 a 1. Já o Luversende perdeu em casa para Brasiliense por 2 a 1.