O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na última quinta-feira (25), em um córrego que fica a aproximadamente 20 quilômetros do Centro de Sinop. Ele tinha sinais claros de tortura, estava com as mãos amarradas e sofreu um corte profundo na garganta. Também foi identificada a marca de um tiro na cabeça.

Conforme as informações da Polícia Militar, o corpo estava com as mãos e pernas amarradas. Além disto, a vítima tinha uma camiseta na cabeça, envolta como se fosse uma touca. Preliminarmente, foi possível notar três marcas de tiros no homem, sendo um na cabeça e dois no braço.



A vítima estava amarrada e também apresentava um corte profundo na garganta. Foi possível notar ainda que partes do corpo do homem estavam queimadas. No local, foi encontrada uma garrafa com álcool.



Até agora, o homem não foi identificado. Ele tinha duas tatuagens, sendo uma com o nome de uma pessoa e outra um ano (1995) tatuado nos dedos da mão.



Uma mulher procurou a delegacia na manhã do mesmo dia para falar sobre o desaparecimento do filho, porém, ainda não é possível dizer se trata-se da mesma pessoa.





O corpo, que já estava se desfazendo por estar na água, foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O caso é investigado pela Polícia Civil.