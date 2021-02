Os militares dos bombeiros de Guarantã do Norte/MT, encontraram, no final da manhã de quarta-feira (24/02), o corpo do caminhoneiro, Elis Roberto da Silva, de 44 anos, a cerca de mil metros do local onde ele caiu da cachoeira do Curuá, localizada as margens da Br 163, no município de Altamira, no Pará, no último domingo (21/02).

O sargento Edevaldo Souza Kruger explicou, que o corpo estava submerso após ao menos três cachoeiras do ponto onde ele caiu. Os militares tiveram dificuldades nas buscas devido as pedras, forte volume de água e as correntezas. Pele manhã de quarta-feira (24/02), eles ampliaram a área de buscas com apoio da Polícia Militar do Pará.

A versão inicial apontada é que a vítima estava com amigos e familiares no local fazendo um selfie com o celular, acabou se desequilibrando na pedra, escorregou e acabou caindo na cachoeira.

Ele era natural de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Não foi confirmado se será feito o traslado.

Por Só Noticias