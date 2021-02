As delegacias municipais de Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte, além da regional, receberam quatro fuzis T-4 plataforma M4 (um para cada unidade) para ajudar combater a criminalidade na região. A aquisição foi feita pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) em parceria com o Ministério Público.

“Isso representa um grande investimento para nós policiais. Uma arma confiável é fundamental. Trabalhamos com muitas armas com defeito, isso é um grande risco para a vida dos policiais”, resumiu, ao Só Notícias, o delegado de Polícia Civil de Peixoto, Edmundo Félix de Barros Filho.

Ontem, o governador Mauro Mendes entregou 1,3 mil novas pistolas Glock para a Polícia Militar que são da geração cinco, as mais modernas do mundo para as atividades policiais.

Nos próximos dias, o governo de Mato Grosso também entregará mais 700 pistolas do mesmo modelo para a Polícia Civil. Outras milhares estão sendo adquiridas para municiar toda a Segurança Pública Estadual.

Só Notícias/David Murba (fotos: assessoria)