O comandante geral da polícia Militar, Coronel Jonildo José Assis, autorizou a instalação do comando da Força Tática no município de Guarantã do Norte

A instalação da unidade especializada da Polícia Militar, que pertence ao 15° Comando regional, deve ser efetivada nos próximos dias.

"Guarantã será a cidade polo não só da Força Tática mas de todo o policiamento rural desta região, pertencente ao 15° comando regional. Tudo isso só está sendo possível devido ao apoio da sociedade civil organizada e em especial o apoio da gestão do prefeito Érico, que tem demonstrado uma grande preocupação com a segurança pública de toda região" disse o Coronel.

A Força Tática atua preferencialmente em regiões específicas que apresentam certas peculiaridades, com especial atenção à aquelas com mais elevados índices de criminalidade ou violência.

"Essa é uma parceria da Polícia Militar com a prefeitura de Guarantã do Norte. Nós já fizemos todos os levantamentos, já temos um prédio que vai servir para acolher toda a nossa estrutura. Só estamos aguardando a finalização da documentação da localização para instalarmos a unidade em Guarantã", salientou o comandante da Força Tática, Capitão Neto.

Hoje os municípios da região necessitam do fortalecimento da Polícia Militar para o monitoramento mais preciso com foco no combate à criminalidade.

O prefeito Érico Stevan, confirma que sua gestão não está medindo esforços para oferecer mais segurança à população tanto da cidade, quanto da zona rural.

"Nós já fizemos a locação de um imóvel no centro da cidade, aprovado pela Polícia Militar. Esperamos que em menos de 30 dias, a Força Tática já possa estar instalada em nossa cidade para atender os 11 municípios da região" pontuou o prefeito.