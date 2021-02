O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, que foi reeleito para seu segundo mandato, investiu na aquisição de um novo parque de máquinas para melhor atender as obras e serviços do município.

Para esta segunda gestão, o prefeito pretende dar continuidade aos trabalhos e obras e contribuir ainda mais para o desenvolvimento de Guarantã.

Em entrevista ao Nortão Online, ele apontou que o município está com uma vantagem em relação aos municípios vizinhos, por estar com a “casa já arrumada”.

Sua gestão renovou praticamente toda a frota municipal, adquirindo novos veículos e maquinários. Na área da Saúde, o hospital municipal foi totalmente reequipado e com a abertura do Centro de Especialidade, a população veio a ganhar em termos de agilidade no atendimento e qualidade nos serviços prestados.