Desigualdades sociais colocam em risco direitos fundamentais de crianças e adolescentes

Viver em meio a uma pandemia é um desafio, principalmente para crianças e adolescentes que residem em comunidades mais vulneráveis, tanto nos grandes centros urbanos quanto nas regiões mais distantes do país. Com fome e com medo do novo coronavírus, é difícil para qualquer pessoa aprender alguma coisa.

Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) destaca o impacto da pandemia na educação em decorrência do fechamento de escolas e as profundas desigualdades nas oportunidades de desenvolvimento de meninos e meninas. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) também estima um aumento da taxa de pobreza de pelo menos 14,5%, o que representa mais de 28,7 milhões de pessoas vivendo na pobreza. A Cepal e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) destacam ainda que entre 100 mil a 300 mil crianças e adolescentes da América Latina e do Caribe ingressariam no mercado de trabalho como consequência da pandemia, deixando de lado sua formação.

Para minimizar esse cenário de prejuízos na educação serão necessários esforço coletivo (sociedade e governos) e muita Solidariedade. Por isso, além do trabalho que realiza em suas escolas e em seus Centros Comunitários de Assistência Social, a Legião da Boa Vontade (LBV) também promove ao longo do ano inúmeras campanhas, visando garantir proteção social e a educação de meninas e meninos.

Entre as iniciativas, a campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!, entrega no início de cada ano letivo, kits pedagógicos para crianças, adolescentes e jovens de famílias em vulnerabilidade social atendidas pela LBV e por entidades parceiras, assessoradas pela Instituição.

De janeiro a março, a LBV entregará mais de 90 mil benefícios, sendo 25 mil kits pedagógicos, 30 mil cestas de alimentos e 35 mil kits de higiene e de limpeza.

