O Governo de Mato Grosso recebeu, nesta quarta-feira (24.02), 21 mil doses da vacina AstraZeneca. O quantitativo foi encaminhado pelo Ministério da Saúde e será destinado aos grupos da primeira fase da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, mais especificamente aos idosos com idade entre 80 e 89 anos.

Conforme o gerente do Programa Estadual de Imunização em Mato Grosso, Thiago Rondon, a orientação do Governo Federal é para que as novas doses também contemplem os trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados.

O gestor informa que as unidades da nova remessa serão utilizadas como primeira aplicação. Para a vacina AstraZeneca, o prazo para a aplicação da segunda dose é de até 84 dias.

“A vacina tem como objetivo a prevenção de uma doença agressiva, por isso é importante que as pessoas do grupo prioritário se vacinem, pois somente através da imunização que vamos conseguir diminuir as mortes e contaminação”, explicou o gerente.

Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes e no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios.

Até o momento, o Estado de Mato Grosso recebeu 212.760 mil doses de vacina do Ministério da Saúde. O Estado é o segundo que mais aplicou doses de vacina contra a Covid-19 no Centro-Oeste do país. O Governo Federal deve enviar, ainda nesta semana, um nova remessa com 11 mil doses da vacina CoronaVac para Mato Grosso.

Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da vacinação, em 19 de janeiro, um total de 110.662 doses foram aplicadas no estado.

