A principal meta do prefeito de Guarantã no Norte/MT, Érico Stevan (DEM) para seu segundo mandato, é transformar a cidade em um importante polo de referência regional em Saúde.

O atendimento do município já tem em funcionamento, uma mamografia e está negociando um tomógrafo [ainda não comprou porque o aparelho não está tendo para entrega].





Com estes serviços, o prefeito irá cobrar do Estado que faça parceria com a prefeitura de Guarantã, para que a demanda da região de mamografia e tomografia sejam centralizadas em Guarantã do Norte.





“O município conta com vários investimentos como ultrassom. Temos aparelho que pode ser levado para o quarto para fazer um raio x sem que o paciente precise sair. Do ponto de vista de equipamentos, Guarantã está bem servido. Agora estamos investindo na humanização do atendimento para aperfeiçoar a qualidade dos colaboradores deste setor. Feito isto, o município estará pronto para ser uma referência em saúde na região”, avalia o prefeito.





Para alcançar este objetivo, o prefeito Érico está dedicando boa parte de seu tempo para gerenciar o setor de saúde, acompanhando presencialmente os trabalhos no hospital, nas unidades de Saúde e na própria secretaria.





O prefeito reitera que foi necessário um grande esforço para organizar a administração, para que os trabalhos pudessem fluir. Segundo ele, a cidade estava muito “pra baixo” quando ele assumiu o mandato há 4 anos.





“A gente entrava no hospital e não tinha uma dipirona, os servidores desanimados. Recebemos esta herança e ainda a notificação do Tribunal de Contas (TCE), para darmos férias para os servidores. Tinha servidor com 7 férias vencidas. Temos 4 médicos que foram para a aposentadorias, que cada um tinha 4 licenças prêmios. Gastamos em torno de R$ 10 milhões para regularizar a parte de férias e licenças prêmios do funcionalismo. Ainda não concluímos este processo, mas está bem avançado”, pontua.

Conforme o prefeito, agora que a casa foi arrumada, Guarantã do Norte está pronto para uma grande retomada, rumo aos avanços sociais e econômicos.





“Nosso foco é a saúde, mas sem descuidar de outros setores da administração, como pavimentação. Assim que passar o período de chuvas vamos começar a fazer asfalto. Criamos as condições para fazer este trabalho e estamos com muita vontade de trabalhar. Até no final do meu mandato, se ficar, será muito pouco asfalto por fazer. Nosso foco é asfaltar 100% da cidade”, assegura o prefeito.





Para dar este ‘upgrade’ na administração o prefeito comprou muitos maquinários. Quando recebeu a prefeitura no mandato anterior, o parque de máquinas da secretaria de Infraestrutura era de equipamentos velhos, que trabalham dois dias e quebravam, ficando dias parados para recuperar.





“Compramos maquinário bom e novo e estamos prontos para trabalhar e atender as demandas na parte de infraestrutura, nas estradas da zona rural e na cidade, para fazer obras e asfalto”, frisa.

Outro foco da administração é na economia local, no sentido de gerar renda e novos empregos. Para isto, a administração irá fomentar o empreendedorismo, no comércio, turismo e, principalmente, a Agricultura Familiar.





Na avaliação do prefeito, há em Guarantã do Norte um mercado aberto para a produção agrícola das pequenas propriedades. Porém, a prefeitura terá quer promover incentivos para que o agricultor familiar possa produzir mais para atender a demanda.





“Hoje, os mercados estão querendo comprar, mas a produção não é suficiente. Temos que ajudar estes produtores a produzir para fornecer o ano todo para os mercados, para a merenda escolar. Isto irá ajudar muito na geração de renda, com reflexo na economia. A cidade está crescendo e temos que ter produção e saber aproveitar o momento”, observa Érico.





Poderes - O relacionamento entre a Câmara Municipal e a Administração, que no primeiro mandato foi tenso e com muitos conflitos entre os dois poderes, tende a ser melhor nesta segunda gestão de Érico Stevan.





Ele observa que o presidente da Câmara, vereador Valcimar Fusinato (PSB) mesmo tendo sido eleito em outro palanque, teve 4 votos em sua eleição para a presidência, de vereadores da base aliada da administração.





“Adquirimos mais experiência no primeiro mandato e acreditamos que haverá harmonia entre os poderes. Temos mais maturidade e vamos priorizar o diálogo. Tem vereadores que são independentes, mas acreditamos que todos estão empenhados em focar nos interesses do município”, analisa.

Por JOSÉ VIEIRA DO NASCIMENTO

EDITOR JORNAL MATO GROSSO DO NORTE