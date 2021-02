Com 302 votos, o deputado Arthur Lira (PP-AL) foi eleito, presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno para o biênio 2021-2022. Ele tomou posse e o primeiro ato foi suspender o andamento do processo eleitoral para demais membros da Mesa Diretora alegando que houve intempestividade hoje no registro do bloco partidário formado por MDB, PT, PSDB e demais siglas que apoiavam Baleia Rossi, e marcou nova eleição para esta terça-feira.

Lira é aliado do presidente Bolsonaro e teve apoio de parlamentares mato-grossenses para se eleger. Neri Geller, coordenador da bancada e do mesmo partido de Lira, esteve na tropa de choque do presidente eleito em busca de apoio. Nelson Barbudo e José Medeiros também o apoiaram. Já Carlos Bezerra e Juarez Costa, do MDB, apoiaram o deputado Baleia Rossi, presidente nacional da sigla, que perdeu a disputa para Lira por 302 a 145.

Em seu discurso antes da votação, Lira defendeu a previsibilidade na análise das propostas. Segundo ele, haverá reunião de líderes das bancadas às quintas-feiras a fim de elaborar a pauta, com a definição dos relatores, respeitada a proporcionalidade partidária.

Lira substituirá Rodrigo Maia, que assumiu o cargo de presidente da Câmara em julho de 2016, após a renúncia do deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ). Em fevereiro de 2017 foi reconduzido ao cargo, em uma vitória por 293 votos. Em 2019, Maia foi reeleito com uma votação expressiva, obtendo 334 votos.

Mais cedo, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi eleito novo presidente do Senado. Ele comandará o Congresso pelos próximos dois anos, até fevereiro de 2023.

Eleito com 57 votos, 16 a mais que os 41 necessários, Rodrigo Pacheco teve como concorrente a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que obteve 21 votos. Os senadores Major Olimpio (PSL-SP), Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Lasier Martins (Podemos-RS) retiraram as candidaturas para apoiar a senadora.

