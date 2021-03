Com três gols de Elton, dois de Raul e um de Auremir, o Cuiabá estreou com o pé direito no Campeonato Mato-grossense. Sem tomar conhecimento, o time da capital atropelou o Poconé pelo placar de 6 a 1. A partida foi realizada na manhã deste domingo (28), na Arena Pantanal.



Sendo superiores tecnicamente durante os 90 minutos, os donos da casa não tiveram dificuldades para golear o time do interior. Elton marcou os dois primeiros da partida, sendo um de cabeça e o outro de pênalti. Os visitantes ainda tentaram reagir e diminuíram com Lucas. Mas, a manhã era mesmo do time Auriverde. Raul marcou duas vezes ainda no primeiro tempo.

Sem esboçar qualquer reação, o time poconeano viu o Dourado ampliar a vantagem com Elton mais uma vez e o volante Auremir nos acréscimos.



Com o resultado, o Dourado assumiu a liderança da competição com 5 gols de saldo. Enquanto o Poconé ocupa a última posição com saldo negativo.



Na próxima rodada, o Cuiabá enfrentará o Sinop fora de casa, no próximo sábado (13), às 15h.



Já o Poconé recebe o Grêmio Sorriso. Horário e data ainda estão sendo definidos pela Federação Mato-grossense de Futebol.

Por Fernando Soares