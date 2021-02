O prefeito Maninho e a secretária de Educação Leia Torres se reuniram com o Tenente Coronel Raine Pereira Souza - Comandante regional VII, o 1° Tenente Felipe Augusto da Silva - Comandante da 12° CIBM e o 1° Tenente Lucas Fonseca Silva. Para discutir a instalação e implantação da escola de Bombeiros Militar.

Convênio celebrado entre o comando regional de Bombeiros Militar e a Secretaria de Educação do Estado, mais um projeto que estava no plano de governo do prefeito, e que agora começa a ser desenvolvido, todas as tratativas estão sendo feitas para implantar ainda este ano a escola Bombeiro Militar ‘Dom Pedro II’ aqui no município de Colíder.

Os alunos terão que passar por uma seletiva para ingressar no colégio, atendendo a todas as séries da escolaridade regular, exceto as séries concludentes de cada nível (fundamental).

Além dos objetivos educacionais previstos na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o objetivo é preparar os discentes como formadores de opiniões, ousados, empreendedores, participativos, respeitosos dos direitos humanos, solidários e construtores de uma sociedade justa, humana e fraterna, inspirada nos princípios morais e éticos que presidem as relações sociais nas nações livres e civilizadas.

Da Assessoria Pref. Mun. Colíder