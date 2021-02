Área colhida saltou de 4,7% para 11,2% na última semana; média das últimas cinco safras para o período é de 32,5% segundo o Imea

Dos 10,3 milhões de hectares cultivados com soja nesta safra em Mato Grosso, pouco mais de 1,15 milhão (11,2%) estavam colhidos até a última sexta-feira. O número é muito baixo se comparado ao terreno que já estava “ceifado” nesta mesma época do ano passado – mais de 4,58 milhões (44,5% do total) – e também à média histórica para o período, que gira em torno de 3,35 milhões de hectares (32,5% da área semeada). A lentidão é decorrente do atraso do cultivo das lavouras, quando faltou chuva nas regiões produtoras e o cronograma do plantio foi comprometido.

O acompanhamento feito pelo Imea mostra que o maior atraso (proporcionalmente) está na região médio-norte do estado. Por lá, os agricultores conseguiram colher 11,16% da área plantada. Há um ano, já tinham colhido 60,87% das lavouras nesta mesma época.

Da Redação