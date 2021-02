O fim de semana em Mato Grosso será de muita chuva, mas, também, de muito calor. Em Cuiabá, a temperatura máxima chega aos 35º C, mesmo com a previsão de mais de 70% de chance de chuva até domingo (28).

Na Capital, esta sexta-feira (26) será de pancadas de chuva durante todo o dia, com mínima de 24º C e máxima de 33º C. No sábado (27), os termômetros marcam entre 25º C e 35º C, com 80% de chance de chuva. O domingo terá temperaturas entre 24º C e 32º C.

Em Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá), a temperatura é amena nesta sexta-feira, com mínima de 20º C e máxima de 28º C, além de muita chuva o dia inteiro e também à noite. No domingo a mínima é de 19º C, com 60% de chances de chuva.

Rondonópolis (212 km ao sul) também fica nos 70% de chance de chuva no fim de semana, com temperaturas entre os 21º C e os 34º C. A previsão é de dias nublados, com pancadas de chuva que se estendem até a noite.

A Capital do Nortão, Sinop (500 km ao norte), amanheceu nesta sexta-feira com o céu nublado e tem máxima de 23º C. No fim de semana a temperatura oscila entre os 22º C e os 28º C, com 80% de chance de chuva no domingo.

Cáceres (225 km a oeste) também terá bastante chuva no fim de semana, com mínima de 24º C e máxima de 35º C. Na sexta-feira e sábado a chance de chuva chega aos 80% e no domingo a 60%.

Por Thalyta Amaral