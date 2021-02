O Centro-Oeste registrou na primeira quinzena de fevereiro de 2021 o maior preço médio da gasolina entre todas as regiões brasileiras, com R$ 5,09 por litro. Já a região Norte tem quatro combustíveis entre os mais caros do Brasil no período selecionado: diesel (R$ 4,226, em média, por litro), diesel S-10 (R$ 4,28), etanol (R$ 4,03) e GNV (R$ 3,54).

Os dados são do IPTL (Índice de Preços Ticket Log) da Ticket Log, empresa especializada na análise dos preços dos combustíveis, que coleta a taxa a partir da comparação de 18 mil postos credenciados em todas as regiões do Brasil.

O levantamento da empresa mostra ainda a alta dos preços dos combustíveis, motivo pelo qual o presidente Jair Bolsonaro reclamou publicamente da Petrobras nesta semana. O mandatário enviou na sexta-feira (12) passada um projeto de lei ao Congresso propondo mudanças na cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de combustíveis.

De acordo com os dados da Ticket Log, na comparação entre os primeiros quinze dias de fevereiro e o mês de janeiro de 2021, o preço dos tipos de combustível subiu em todas as regiões, a exceção do GNV na região sudeste (alta de 0,28%).

Assim, quatro regiões do Brasil tiveram no período o preço médio do litro da gasolina acima de R$ 5: Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste.

O relatório vai ao encontro dos dados da ANP, que apontaram, na última sexta-feira (12), a 11ª semana seguida de crescimento dos preços de diesel e gasolina nos postos do Brasil.

Por R7 Notícias