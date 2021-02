Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Publica, em meados de março, será entregue o Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo/MT, uma vez que, 88% das obras já estão concluídas.

O complexo teve inicio do ano de 2013 e é composto por dois prédios sendo que, nestes núcleos irão funcionar o setor administrativo, alojamento, sala de controle e revista, edificação de apoio aos internos, departamento de saúde, área de serviço e parlatório.

O Centro de Detenção terá capacidade para 256 presos, que serão das cidades de Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Matupá, Terra Nova do Norte, Novo Mundo e outras da região. No projeto há 24 celas coletivas e 08 individuais, o investimento é de aproximadamente R$ 7,6 milhões.

A Cadeia de Peixoto de Azevedo há muitos anos vem sendo ocupada por uma superlotação, chegando a ponto do Ministério Publico de algumas cidades que mandam seus presos para a cadeia de Peixoto de Azevedo d,e limitar o numero de detentos por municípios.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias, (Fotos: Robson de Almeida)